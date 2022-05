Banche, Margiotta: "desertificazione bancaria problema serio"

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La Confsal è da sempre vicina al Segretario Generale Emilio Contrasto e all'Unisin. Un settore che ha dovuto e ha operato incessantemente anche in piena pandemia, con tutte le loro strutture sempre aperte per i cittadini nonostante ciò, gli addetti del settore si stanno riducendo radicalmente nel corso del tempo : la desertificazione bancaria è un problema serio da affrontare quanto prima. Queste e altre sfide importanti ci attendono". Ad affermarlo in una nota è Raffaele Margiotta, il segretario generale della Confsal in occasione del VI congresso nazionale di Unisin, il sindacato autonomo dei settori credito ed esattorie, aderente alla Confsal.