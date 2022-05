Balneari: Marcucci, 'sono ottimista su esito ddl concorrenza'

25 maggio 2022 a

a

a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono ottimista sull'esito del provvedimento sulla concorrenza. Bisogna lavorare ancora un po' in commissione ed un po' meno sui media". Così il senatore Pd Andrea Marcucci alle telecamere di Rete 4. "Ci sono diversi equilibri che devono essere rispettati-continua il parlamentare- ma i nodi più critici sono alle nostre spalle. Non aiutano gli annunci trionfali di alcuni partiti, che di solito allontanano un'intesa e non la avvicinano".