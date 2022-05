Turismo: assessore Milano, 'promuoveremo città come meta eventi e congressi'

24 maggio 2022 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "Milano è una destinazione ideale per grandi eventi e congressi". Lo ha detto l'assessora allo Sport Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva, durante il Tavolo Turismo che si è riunito questa mattina a Palazzo Giureconsulti. "La partecipazione del Comune alle fiere di Francoforte, Las Vegas e Barcellona ha proprio lo scopo di valorizzare la capacità e la volontà della città di attrarre più convegni e congressi, in modo da riattivare l'intero sistema economico, ma anche sociale e culturale milanese".

L'assessore il 31 maggio sarà all'Imex di Francoforte e prenderà parte al "Policy Forum", momento di incontro e scambio tra rappresentanti politici locali, leader e funzionari governativi. "Quest'anno - è il suo obiettivo - lavoreremo soprattutto per promuovere Milano come meta di punta del turismo in ambito Mice con il Convention Bureau. E lo faremo presentando in modo coerente e organico la qualità dei servizi di accoglienza e le tante opportunità che Milano offre sul fronte degli eventi sportivi, di spettacolo e tematici che scandiscono il calendario della città. Perché chi viene a Milano per lavoro deve desiderare di trattenersi almeno una notte in più per scoprire, al di là dei luoghi simbolo di Milano, quanto vitale sia ogni quartiere".