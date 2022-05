Tennis: Roland Garros, Musetti spaventa Tsitsipas che si impone in rimonta al 5° set

25 maggio 2022 a

Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Una grande partita di Lorenzo Musetti, soprattutto nei primi due set, non è bastata per superare il greco Stefanos Tsitsipas al primo turno del Roland Garros. L'azzurro ha spaventato il numero 4 del seeding francese per i primi due set vinti 7-5, 6-4, poi il campione greco è salito di livello ed ha messo in mostra una superiore condizione atletica, imponendosi in rimonta in cinque set con il punteggio di 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 in tre ore e 33 minuti di gioco.