Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Ma guarda Bersani che i 5S si umiliano benissimo da soli e questa tiri tera del 'votate qualsiasi pastrocchio perché se no c'è la destra' è destinata a perdere. Spiegate cosa volete fare per governare il paese con quelli del no a tutto. Il resto è noia". Così Carlo Calenda replica via twitter ad alcune affermazioni di Pier Luigi Bersani.