24 maggio 2022 a

a

a

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "La CEI da oggi ha un nuovo presidente: il Cardinale Matteo Maria Zuppi. Una persona di grande umanità che saprà dare, soprattutto in questo momento così difficile, il giusto sostegno e conforto. I miei auguri per questo nuovo incarico". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.