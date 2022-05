Balneari: Meloni, 'curiosa accelerazione su soluzione quando pende ricorso FdI'

24 maggio 2022 a

Roma, 24 mag (Adnkronos) - "Non conosco i termi dell'accordo" sui balneari "ma considero francamente curioso che si stia accelerando così quando aspettiamo dalla Consulta un pronunciamento sul conflitto di attribuzione di Fratelli d'Italia avverso le sentenze del Consiglio di Stato". Lo ha detto Giorgio Meloni, a margine di un incontro elettorale a Catanzaro.

"Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la riposta della Corte costituzionale sul rispetto delle regole, converrebbe si aspetti la sentenza per capire se il problema delle aste imposte il prossimo anno sia da porre o se va bene la legge che il Parlamento votò", ha spiegato la leader di FdI.

"Io penso che espropriare 30mila aziende italiane per mettere all'asta un pezzo di impresa italiana su un asset strategico per favorire le grandi concentrazioni economiche sia un delitto e mi fa specie sentire che queste sono le condizioni per avere i soldi del Pnnr che sono a debito, li paghiamo con gli interessi", ha sottolineato Meloni.