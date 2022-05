Ucraina: Romeo, 'se Draghi non disponibile inutile chiedere presenza in Aula'**

24 maggio 2022 a

a

a

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Non avendo la disponibilità del presidente Draghi non possiamo votare contro il calendario, senza entrare nel merito della richiesta del Movimento 5 stelle". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dopo la richiesta di modifica del calendario approvato dalla Conferenza dei capigruppo avanzata dalla capogruppo M5S, Maria Domenica Castellone, perchè il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferisca in Aula prima del Consiglio straordinario Ue.