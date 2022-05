Ocse: in primo trim. crescita quasi ferma a +0,1%, nel G7 -0,1%

23 maggio 2022 a

Roma, 23 mag. -(Adnkronos) - Dopo la forte ripresa messa a segno nel 2021, nel primo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo nell'area Ocse si è praticamente fermata con un incremento che secondo le stime provvisorie dell'organizzazione è stato solo dello 0,1% su base trimestrale, in forte rallentamento rispetto al +1,2% del quarto trimestre dello scorso anno.

Nel G7, la crescita congiunturale del Pil è stata negativa a -0,1% rispetto al +1,2% del trimestre precedente. Il risultato del G7 riflette una crescita negativa del Pil negli Stati Uniti (-0,4%), Italia (-0,2%) e Giappone (-0,2%), oltre a una crescita zero in Francia e crescita più debole nel Regno Unito (+0,8%) e Canada (+1,4%). La Germania è stato l'unico Paese del G7 in cui il ritmo di crescita è aumentato, con una crescita del PIL dello 0,2% nel primo trimestre del 2022 rispetto a -0,3% nel trimestre precedente.