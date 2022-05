23 maggio 2022 a

a

a

Roma, 23 mag (Adnkronos) - "'La mafia non è invincibile, avrà una fine' Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani rilanci oggi l'impegno per una lotta senza quartiere alla #mafia. Perché quella fine ancora non è arrivata". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.