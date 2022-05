Calcio: Zanetti saluta Ranocchia, 'sei stato un vero simbolo di interismo'

23 maggio 2022 a

Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori, ogni singolo giorno. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili passati insieme. L'Inter sarà sempre casa tua, con l'affetto e il rispetto di tutti gli interisti. Grazie". Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti saluta Andrea Ranocchia che lascia il club nerazzurro.