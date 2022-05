Calcio: Nesta, 'Il Milan ha fatto qualcosa di speciale'

23 maggio 2022 a

a

a

Firenze, 23 mag. - (Adnkronos) - "Quello che ha fatto il Milan è qualcosa di speciale. Sulla carta partivano per terza, quarta o quinta forza del campionato. E invece hanno convinto un gruppo a crederci: faccio i complimenti a mister Pioli, a Maldini e Massara. Credo che questi tre abbiano creato i presupposti per la vittoria dello scudetto". Lo ha detto Alessandro Nesta, ex difensore del Milan della Lazio e della Nazionale, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, a margine della cerimonia della decima edizione della ‘Hall of Fame del calcio italiano', il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Alessandro, Nesta è entrato a far parte della Hall of fame come calciatore italiano.

"Il gioco del Milan di quest'anno ha valorizzato anche i singoli, come Kalulu e Tomori - ha aggiunto Nesta - Hanno proposto un calcio aggressivo in avanti". Secondo l'ex difensore rossonero, il Milan potrebbe anche aprire un ciclo "se continuano così, ma ci sono anche gli avversari".