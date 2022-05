23 maggio 2022 a

Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha subito voluto rendere incancellabile l'impresa della sua squadra e poche ore dopo aver conquistato il tricolore è andato dal tatuatore per disegnare sul suo braccio lo scudetto con il numero 19. Stessa idea per il figlio Gianmarco che però ha scelto la spalla per il tattoo.