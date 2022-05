Calcio: Boniek, 'Roma solida ma finale di Conference equilibrata'

23 maggio 2022 a

Firenze, 23 mag. - (Adnkronos) - "La Roma è solida, la finale di Conference League sarà equilibrata. Ho visto il Feyenoord giocare contro il Marsiglia: è una formazione con attaccanti forti, preparata e sa fare ottime ripartenze". Lo ha detto l'ex attaccante della Roma, della Juventus e della nazionale polacca e attuale vicepresidente dell'Uefa, Zbigniew Boniek, a margine della cerimonia della 'Hall of Fame del calcio italiano', in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. Boniek è entrato quest'anno a far parte della 'Hall of fame' come calciatore straniero.

Riferendosi Boniek al tecnico della Roma Josè Mourinho, Boniek ha aggiunto: "E' un numero uno nei rapporti, è molto amato a Roma. Ha portato la Roma dalla Conference all'Europa League, speriamo che l'anno prossimo i giallorossi vadano in Champions".