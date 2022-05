23 maggio 2022 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “La Lega è al governo per tagliare tasse e burocrazia, e questo stiamo facendo; se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale, Ius Soli o Ddl Zan non aiutano l'Italia”. Così fonti della Lega commentando le parole del segretario dem, Enrico Letta.