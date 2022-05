Calcio: Fontana, 'grandi ragazzi, vittoria squadra vera'**

22 maggio 2022 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Grazie ragazzi!!! Questo scudetto è il trionfo della programmazione e del sacrificio. È la vittoria di una squadra vera. Unita, forte e coraggiosa". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, di fede rossonera, su Facebook.

"Tutte caratteristiche che ho percepito in maniera chiara e decisa quando ho conosciuto personalmente Zlatan Ibrahimović, autentico leader carismatico in grado di trasferire ai suoi compagni ciò che serve per centrare il traguardo. Un grande applauso anche a mister Pioli, sempre pacato e concreto. Da milanista sono felice per tutti i tifosi rossoneri e per il mio caro amico Paolo Scaroni". C'è spazio anche per l'Inter.

"Onore all'Inter che ha lottato fino all'ultima giornata rendendo ancora più avvincente questa sfida. E ora tutti a festeggiare, inizia la notte dei Campioni. E non appena sarà buio, Palazzo Lombardia sarà illuminato di rossonero", conclude.