Expo: Renzi, 'incontro con Bruti? Nulla di illegittimo o scorretto'

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Io ho effettivamente incontrato Bruti Liberati quando ero presidente del Consiglio, ma non ho fatto niente che fosse illegittimo e scorretto, né lui ha fatto qualcosa che fosse scorretto o illegittimo". Lo dice l'ex premier Matteo Renzi, parlando di quanto scritto nel suo libro, Il Mostro, a proposito del periodo di Expo 2015, quando vide il capo della Procura di Milano, Edmondo Bruti Liberati. "Non c'è stata nessuna moratoria, io ho fatto un decreto legge", aggiunge, parlando di una "collaborazione istituzionale e di rispetto istituzionale". Renzi spiega che in quel momento ha "lavorato con Raffaele Cantone, che era presidente dell'Anac. Non ho chiesto di non fare indagini, ho detto faccia le indagini che vuole ma noi faremo questo. Quell'incontro io lo rifarei. Per fare quell'Expo ho dedicato molto del mio tempo di quel periodo lì. Ricordo che sembrava finita, oggi non se lo ricorda più nessuno".