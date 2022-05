Ucraina: Stefania Craxi, 'mai cambiata linea Berlusconi, ha fatto ieri sera una nota precisa'**

21 maggio 2022 a

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - ''Ieri sera Berlusconi ha fatto una nota dove la sua posizione è ben spiegata. La posizione di Berlusconi non è mai cambiata, filoatlantismo e condanna dell'aggressione russa all'Ucraina. C'è una nota molto precisa fatta ieri sera, ripeto, dal presidente di Fi. Berlusconi dà voce anche ai tanti che hanno a cuore la pace". Lo ha detto ai microfoni di Radio uno la senatrice azzurra Stefania Craxi, neo presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, commentando le parole di Silvio Berlusconi alla convention di Fi a Napoli sul conflitto in Ucraina.

"Sarebbe ora -ha sottolineato Craxi- che non si facciano piccole polemiche sulla politica estera di un grande Paese come il nostro. La politica di un grande paese è una sola. La durezza e la coesione che ha dimostrato l'Occidente oggi ci ha portato a riaprire il dialogo tra Usa e Russia, non vedo tutti questi distinguo e distanze. Posso dire, al di là delle diversità dei toni, sulle grandi questioni di fondo è coeso il centrodestra ma anche questa maggioranza, composita e difficile''.