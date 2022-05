Ucraina: Draghi, 'ho chiesto a Putin pace trovato muro, con Biden ho avuto più fortuna'

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "A Putin ho detto: 'la chiamo per parlare di pace', e lui mi ha detto 'non è il momento'. 'La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco', lui mi ha risposto 'non è il momento'. 'Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?', mi ha ancora risposto 'Non è il momento'. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il Presidente Biden gli ho detto che forse solo da lui Putin vuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse a Putin. Il suggerimento ha avuto più fortuna perché il giorno dopo non lui, ma il ministro della difesa americano e quello russo si sono sentiti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese.