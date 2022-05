Roma, Verreschi (Ett): "Nuove tecnologie per raccontare storia Capitale"

20 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Le tecnologie possono fare davvero tanto per il turismo perché siamo in un momento di cambiamento unico dei paradigmi della comunicazione. Metaverso, realtà aumentata e altre innovazioni che devono aiutare i fruitori dei beni culturali del nostro Paese e della Capitale. E quindi una città che con ogni pietra ha una storia da raccontare e le nuove tecnologie aiutano a raccontarlo in modo multicanale, multitarget". Lo ha detto, ad Adnkronos/Labitalia, Giovanni Verreschi, amministratore delegato di Ett, a margine dell'evento Manageritalia 'Roma la città che reinventa il futuro'.