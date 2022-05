20 maggio 2022 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Sul decreto legge Aiuti, che contiene norme per realizzare il termovalorizzatore a Roma, la fiducia "non la metteranno, altrimenti se la mettessero sarebbe l'oltrepassare la linea rossa". Lo afferma il vicepresidente M5S, Michele Gubitosa, in un'intervista a 'La Repubblica'.