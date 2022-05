Pagamenti: partnership tra Piteco e Nexi per le imprese

20 maggio 2022 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Piteco e Nexi hanno siglato una partnership rivolta al mondo delle imprese. La soluzione consentirà a grandi corporate e pmi di disporre di una nuova soluzione di pagamento digitale e di una linea di credito aggiuntiva, con una gestione controllata, automatizzata e sicura dei flussi autorizzativi, supportando una più rapida immissione di liquidità nella filiera.

"Con l'integrazione tra il software di Piteco e le carte di credito virtuali di Nexi, la nuova soluzione di “supply chain finance” mette a disposizione delle aziende strumenti in grado di far fronte all'ottimizzazione dei flussi di cassa, riducendo in modo sostenibile e responsabile gli impatti in termini di liquidità, quindi, di tempistiche sui pagamenti che anche i sempre più complessi scenari macroeconomici e geopolitici riversano sul mercato e sulla filiera", spiega una nota.

Le aziende possono ora fare affidamento su una linea di credito aggiuntiva, predisponendo pagamenti puntuali ai fornitori a fronte di un addebito posticipato. Il servizio offre anche un notevole efficientamento nella gestione dei processi autorizzativi che vengono completamente automatizzati. L'intero processo contribuisce alla diminuzione dello stress finanziario a cui possono essere esposte gran parte delle aziende della filiera, soprattutto quelle in coda. A settembre 2021 in Italia le imprese che hanno pagato i propri fornitori con un ritardo superiore ai 30 giorni rappresentavano l'11,8% del totale, mentre le aziende che hanno pagato puntualmente erano il 38%. Si tratta di dati in miglioramento ma che ancora risentono degli effetti della pandemia, come testimonia la crescita dei pagamenti in grave ritardo (+12,4%) rispetto a fine 2019.