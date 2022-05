Calcio: Totti, 'lunedì vedrò Dybala, speriamo di portarlo alla Roma'

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "Vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto'o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea". Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, la bandiera della Roma Francesco Totti in merito alla possibilità di ingaggiare Paulo Dybala, che ha concluso dopo 7 anni la sua avventura alla Juventus.