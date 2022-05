Calcio: Mihajlovic, 'contro il Genoa vogliamo vincere e chiudere bene la stagione'

20 maggio 2022 a

a

a

Bologna, 20 mag. - (Adnkronos) - "Il Genoa è in B lo sappiamo ma sarà difficile, dobbiamo cercare di fare la partita e vincere per finire bene la stagione. Le motivazioni si devono trovare". Così l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match stagionale, al 'Ferraris' contro il Genoa.

"Per noi tutte le partite devono essere importanti -aggiunge il tecnico serbo-. Non mi aspettavo la prestazione di domenica, siamo arrivati a 43 punti a 3 gare dal termine, dovevamo raccogliere quanto seminato e fare il record di punti magari. Poi c'è stata la partita con il Venezia dove abbiamo pagato, ma con il Sassuolo la squadra ha proprio spento l'interruttore. Per uno come me vedere la squadra che molla e che non combatte è tremendo perché io cerco sempre di trasmettere stimoli e non voglio che loro mollino, mai. Ognuno di loro deve trovare anche le motivazione dentro di sé".

"Volevo ringraziare, all'ultima gara della stagione, tutte le persone che lavorano qui e tutti coloro che ci permettono di allenarci e giocare regolarmente -prosegue Mihajlovic-. Ringrazio molto i tifosi che nonostante la prestazione orrenda di domenica ci hanno supportato fino alla fine, nonostante anche il caldo. Una situazione del genere non la vedevo da tanto tempo".