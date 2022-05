Balneari: Di Maio (Iv), 'gare per spiagge inevitabili'

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Forse è più popolare dire altro e illudere gli operatori turistici che potremo avere l'ennesima proroga a tempo infinito; ma preferisco parlare il linguaggio della verità rispetto a quello della propaganda. Sulle concessioni demaniali balneari le gare sono inevitabili". Lo scrive su Marco Di Maio, deputato di Italia Viva, su Fb.

"L'ho detto stamattina a Rimini intervenendo all'incontro con gli operatori del settore organizzato da Confartigianato. È doveroso tutelare chi ha investito e pianificato la propria attività sulla base di norme (illusorie) che sono arrivate a dare come orizzonte il 2033; vanno riconosciuti il valore aziendale, quello dei beni mobili e immobili, l'avviamento dell'attività verso chi dovesse perdere la gestione. Ma il principio della concorrenza non è più aggirabile; per una questione di rispetto delle regole e non solo".

"È un equilibrio che è possibile trovare e il mio, il nostro impegno va in questa direzione. Sapendo che per la Romagna significa parlare di un'industria che genera ricchezza, lavoro, opportunità, sviluppo e che ha bisogno di certezze per innovare la propria offerta, ammodernarla e renderla sempre più qualità", conclude.