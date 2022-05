A2A: per Ucraina bonus in bolletta e fondi a Croce Rossa

20 maggio 2022 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Lo scorso marzo il gruppo A2A si è attivato per sostenere le persone colpite dall'emergenza ucraina e ad oggi è di oltre 530mila euro l'importo messo a disposizione. Con un bonus in bolletta sono stati destinati 260mila euro a sostegno dei clienti ucraini di A2A residenti in Itralia che ospitano connazionali in fuga dai territori del conflitto. Il contributo unitario a chi ha richiesto il supporto è stato di 435 euro una tantum.

Inoltre, il gruppo Acsm Agam ha devoluto a Cesvi, organizzazione umanitaria attualmente attiva in Ucraina, 1 euro per ogni scelta green compiuta dai propri clienti. Alle iniziative di solidarietà hanno contribuito, oltre ai dipendenti del Gruppo A2A, i colleghi dei Gruppi Aeb e Acsm Agam che hanno donato il corrispettivo economico delle proprie ore di lavoro, raddoppiato dall'azienda.

Con questa raccolta fondi sono stati devoluti circa 265mila euro alla Croce Rossa Italiana, che sta lavorando in stretta collaborazione con la Croce Rossa Ucraina e con le Società Nazionali di Croce Rossa dei Paesi limitrofi. L'importo verrà impiegato per mettere a disposizione delle persone colpite dal conflitto assistenza, rifugio, sostegno alimentare, acqua potabile e cure mediche.