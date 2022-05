19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Serve un grande intervento europeo raccogliendo fondi in tutto il continente. Chiediamo una forte solidarietà europea per ridurre i danni nelle tasche dei cittadini. Poi in Italia bisogna ridurre le tasse". Lo ha detto Antonio Tajani a Diritto e rovescio, su Retequattro, a proposito delle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina.