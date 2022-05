Ucraina: Letta, 'parole Draghi in giusta direzione, Pd le sottoscrive'

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Le parole del presidente del Consiglio oggi sono le parole giuste. Noi sosteniamo quello che ha detto Draghi, le sottoscriviamo. Ha dato la giusta indicazione di marcia. L'Italia è impegnata per una leadership dell'Ue per la pace che si trova solo se l'Europa è unita e tutti insieme siamo in grado di obbligare Putin a sedersi al tavolo di un negoziato di pace". Così Enrico Letta arrivando a Montecitorio.