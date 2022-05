19 maggio 2022 a

a

a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Le parole di Draghi sono complete, sono parole che danno linea giusta che sosteniamo e aggiungo: se ci sarà bisogno di tornare in Parlamento per discutere e votare, noi non ci sottraiamo". Così Enrico Letta arrivando a Montecitorio.

"Oggi intanto c'è stato un dibattito con un'indicazione di marcia giusta e aggiungo è un ottimo segnale di unità del paese".