Tennis: Wta Rabat, Trevisan in semifinale

19 maggio 2022 a

a

a

Rabat, 19 mag. - (Adnkronos) - Martina Trevisan stacca il pass per le semifinali del “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari tornato torna dopo due anni d'assenza a disputarsi sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La 28enne mancina di Firenze, numero 85 del ranking, batte 7-6 (7-4), 6-3, in poco più di due ore di partita, l'olandese Arantxa Rus, numero 75 del mondo e settima favorita del seeding.