Rifiuti: Conte, 'su termovalorizzatore sorpreso da governo, ci batteremo in Parlamento'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Sul termovalorizzatore a Roma, la norma contenuta nel dl aiuti e per la quale il M5S non ha votato il decreto in Cdm, "io sono ancora sorpreso dall'atteggiamento del governo, un governo che parla di green deal, di transizione ecologica. Noi ci batteremo in Parlamento perché la norma rimanga, ma con impianti di nuova tecnologia ecosostenibile, non aprendo alla realizzazione di un termovalorizzatore". Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione.