Pd: Vaccari, 'superata quota 10mila iscritti per tesseramento 2022'

Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Questo protagonismo del Pd, questa scelta di aprirci forti della nostra identità al civismo e alle forze progressiste, sembra corroborato da un altro dato importante: in questi primissimi giorni di tesseramento per il 2022 e con le modalità di trasparenza ancor più stringenti abbiamo superato ieri quota diecimila iscritti, con un terzo di iscritti online. E nel prossimo fine settimana e in quello del 4 e 5 giugno contiamo di avere almeno 400 banchetti in tutta Italia per la campagna straordinaria del tesseramento 2022". Lo ha detto Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione della segretaria del Pd, nella trasmissione-podcast "Un buon partito" di Radio Immagina, la web radio del Partito democratico.