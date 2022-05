19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Un ministero del made in Italy? "Assolutamente sì, noi abbiamo fatto tantissimo lavoro per difenderlo", e "se c'è qualche suggerimento per rafforzarlo lo sottoscrivo in bianco". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos.