M5S: Conte, 'avanti con Pd ma no a campo largo indistinto e indiscriminato'

19 maggio 2022 a

a

a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con il Pd "il dialogo andrà avanti, assolutamente sì, anche se ci sono divergenze o diverse sensibilità, io sono per affrontarle senza finzioni, con un confronto pubblico. Voglio prevalga il confronto, perché quando i problemi ci sono e non si chiariscono poi le situazioni esplodono in un attimo. Meglio parlarsi chiaramente, meglio quando emergono le divergenze. Non è in discussione il percorso comune, già costruito durante il Conte 2, un governo che ha innovato il paese". Lo ha detto il leader pentastellato Giuseppe Conte, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione.

Al direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci, che gli domanda se il campo progressista sia pronto ad ampliarsi, "assolutamente no a un campo più largo possibile - chiarisce l'ex premier - un campo indistinto e indiscriminato in cui entra di tutto. No a forze politiche che guardino al proprio ombelico o a interessi di bottega, gli italiani sono stanchi di questa gente che sta lì a galleggiare".