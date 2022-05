Governo: Meloni, 'Draghi ha troppi poteri, 50 voti fiducia senza essere stato eletto'

19 maggio 2022 a

a

a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "In una Repubblica parlamentare non è un uomo solo che fa la differenza, altrimenti avremmo il presidenzialismo, l'ho segnalato anche ieri a Letta che mi ha detto che" con un assetto di questo tipo, voluto dal centrodestra, "avremmo troppi poteri. Anche Draghi ha troppi poteri. E' un presidente non votato dagli italiani che ha messo 50 voti di fiducia, solo che la differenza tra noi e la Francia è che almeno lì se lo scelgono". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.