Roma, 19 mag. (Adnkronos) - La maggioranza deve sapere che ogni distinguo lo paghiamo in termini di autorevolezza del nostro paese. Una maggioranza esiste perchè discuta al suo interno per poi cercare di essere sempre più unita. Ogni divisione ci rende più deboli. C'è bisogno di discutere? Sì come stiamo facendo ma c'è bisogno di unità attorno al governo". Così Enrico Letta arrivando a Montecitorio.