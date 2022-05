Ddl concorrenza: Serracchiani (Pd), 'serve spirito costruttivo per sciogliere ultimi nodi'

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Sul ddl concorrenza è stato fatto un positivo lavoro in queste settimane. Si tratta di un provvedimento molto importante e decisivo anche ai fini del percorso stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Occorre, a nostro giudizio, che tutti si adoperino con spirito costruttivo e responsabile per non rallentarne il cammino e sciogliere gli ultimi nodi, come quello delle concessioni balneari, per arrivare quanto prima all'approvazione nei due rami del Parlamento". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.