Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Dopo il vertice di centrodestra ad Arcore, "no, non ho sentito Berlusconi. Mi sfugge perché sia rammaricato, non ho mai detto cose diverse di quelle che ci siamo dette". Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni', ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.