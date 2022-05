Ucraina: ministero Difesa russo, 'lettere 'Z' e 'Y' non sono simboli militari ufficiali'**

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Le lettere 'Z' e 'Y' "non sono dei simboli (marcatori) ufficiali militari e non comportano un significato particolare" tuttavia "tali simboli nel dato periodo sono riconoscibili e positivamente accolti dai militari e dai cittadini della Federazione Russa, dalle Repubbliche Popolari di Donetsk, Luhansk e da molti altri". Lo afferma in un documento il ministero della Difesa russo, pubblicato da diversi media, firmato da S. Gusev, vice del capo del dipartimento generale della dirigenza politico militare della forze armate della Federazione Russa. La precisazione, si legge nel documento, "è emanata in merito al chiarimento del significato dei simboli 'Z' e 'V e del motivo del loro utilizzo sui mezzi militari delle forze armate russe durante lo svolgimento dell'operazione speciale ".