Vicenza: redditi non dichiarati al Fisco, sequestro preventivo per oltre 200 mila euro

Vicenza, 18 mag.(Adnkronos) - I finanzieri di Vicenza, su delega della locale Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip, finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie nei confronti di due soggetti economici operanti nel settore conciario, e per equivalente nei confronti del relativo amministratore, per oltre 216 mila euro. Sono stati sequestrati conti correnti, una polizza assicurativa e partecipazioni societarie. E' l'epilogo di un'indagine condotta dalle fiamme gialle di Arzignano che hanno scoperto un'evasione fiscale per circa un milione di euro.Le indagini si sono focalizzate su una srl e una ditta individuale, riconducibili allo stesso imprenditore operante nel settore del commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate, con sede ad Arzignano e Chiampo.

L'imprenditore aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni 2013 e 2014 e quando la guardia di finanza ha richiesto i documenti l'uomo non è stato in grado di produrli.Inoltre, l'imprenditore aveva cercato di nascondere le somme evase sul conto di una società scaligera a lui stesso riconducibile. Aveva anche cercato di occultare le quote di una propria partecipazione societaria utilizzando lo schermo di una società fiduciaria formalmente collocata a Milano.