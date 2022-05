Sanità, oculisti: "Class action contro interventi cataratta al ribasso"

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - “L'intervento alla cataratta in Lombardia si può eseguire solo in ospedale, con sale operatorie meno qualificate, con requisiti più bassi e senza anestesisti. Queste condizioni aumentano le complicazioni dei pazienti e siccome la burocrazia è insensibile davanti a queste situazioni, aiuteremo i pazienti a far valere i propri diritti con una class action. C'è il rischio che in queste condizioni aumentino del 3% le complicanze sul totale degli interventi, che significa 18mila pazienti a rischio all'anno”. Lo ha affermato Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana, nel suo intervento durante la conferenza stampa per l'apertura del 18esimo congresso Soi a Roma.