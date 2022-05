Salute, Costa: "Puntare su prevenzione, tavolo tecnico il 24 maggio"

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo una consapevolezza maggiore sul valore dei corretti stili di vita e della sana alimentazione. Parliamo anche di prevenzione delle malattie croniche, come il diabete, e i dati dei 2 anni di Covid ci danno evidenze preoccupanti per i prossimi mesi e anni. Penso alla corretta alimentazione, ma anche all'attività sportiva. Il prossimo 24 maggio si riunirà per la prima volta al ministero della Salute il tavolo tecnico sulla prevenzione, per mettere in rete tutte le eccellenze che possono contribuire a fornire gli spunti su questa sfida". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi a Roma nel suo intervento al simposio 'Occhio e nutrizione', in apertura del 19esimo Congresso della Società oftalmologica italiana (Soi).

"Oggi - ha sottolineato Costa - c'è un dovere a cui tutti devono sottostare per creare le condizioni migliori per dare delle risposte, ma serve anche migliorare la comunicazione e cambiare l'approccio culturale, iniziando anche dai ragazzi e dalla scuola. E' il momento che la politica si assuma delle responsabilità", ha esortato.