Ruby ter: pm Milano, 'se sentenza primo grado arriva dopo 8 anni giustizia ha fallito'

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "Se un processo può arrivare a una pronuncia di primo grado dopo 8 anni il sistema giudiziario ha fallito". Lo afferma il sostituto di Milano Tiziana Siciliano che ha da pochi minuti ha iniziato la requisitoria del caso Ruby ter che vede imputato l'ex premier Silvio Berlusconi insieme ad altre 28 persone, accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Un 'ritardo' di cui non hanno colpa i magistrati che sono "sempre stati disponibili a superare qualsiasi difficoltà per portare avanti il processo e farlo velocemente", ma le ripetizioni e le sospensioni del sistema giudiziario "finiscono con essere strumenti inutilmente dilatori".