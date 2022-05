Lazio: Nhrg-Ps, corsi gratuiti finanziati da Forma.Temp

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Labitalia) - Nhrg srl, agenzia per il lavoro, in collaborazione con Ps lavoro, promuove corsi di formazione gratuiti, altamente professionalizzanti, finanziati dal fondo Forma.Temp, finalizzati all'inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno delle aziende clienti. l corsi sono rivolti a candidati, residenti nel Lazio, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, hanno l'obiettivo di formare le figura di addetto paghe e contributi; addetto all'accoglienza museale. Per addetto paghe e contributi sono necessari i seguenti requisiti: diploma e/o laurea in materie economiche e matematiche, ottima conoscenza pacchetto office, in particolare excel, predisposizione all'apprendimento, forte motivazione allo studio della materie paghe del personale.

Il corso, della durata di 152 ore, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 a Roma (zona Eur), con inizio 13/06/2022 e termine 08/07/2022. Per addetto all'accoglienza museale è necessario possedere: titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore, ottima conoscenza della lingua inglese, propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all'apprendimento, ottima capacità di comunicazione e gestione del cliente.

Il corso della durata di 40 ore, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 a Roma (zona Eur), con inizio il 06/06/2022 e termine 10/06/2022. I partecipanti che avranno frequentato i corsi per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori) conseguiranno l'attestato di frequenza.Per candidarsi inviare il proprio cv aggiornato a: [email protected], inserendo nell'oggetto il corso di interesse, con autorizzazione al trattamento dei dati personali. I corsi sono rivolti a candidati ambosessi.