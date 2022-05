Infortuni: colpito da un masso in un cantiere stradale a Sondrio, grave operaio

18 maggio 2022 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Un operaio di 48 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un masso mentre era al lavoro in un cantiere stradale a Cosio Valtellina, in provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 nella frazione di Mellarolo. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma alla schiena ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Sondalo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri, l'Ats, l'elisoccorso e un'ambulanza.