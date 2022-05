Climate Change, assicurazioni in difficoltà

18 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Le assicurazioni sono impreparate a risarcire i danni provocati dai cambiamenti climatici. E' quanto emerge dal rapporto “World Property and Casualty Insurance Report 2022” preparato da Capgemini e Emsa. Infatti, nonostante l'impatto dei disastri climatici continui a crescere di anno in anno, solo l'8% delle compagnie di assicurazione si sta preparando in modo adeguato al futuro. Dal 1990 a oggi le perdite economiche globali dovute a disastri climatici sono lievitate del 250%. Per esempio l'alluvione che ha colpito la Germania nel luglio 2021 è uno dei disastri climatici più costosi di sempre.