Calcio: Abraham, 'a Roma mi sono sentito da subito a casa'

18 maggio 2022 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non è mai facile ambientarsi in un paese nuovo, ma qui mi sono sentito da subito a casa". Lo dice l'attaccante della Roma Tammy Abraham a Sky Sport. "Per questo ho promesso di ripagare dando tutto me stesso, il mio cuore, il mio sangue e il mio sudore. Il modo migliore per ricambiare tutto ciò sarà sollevare un trofeo. Nel complesso posso dire che giocare in Italia è una delle esperienze più belle della mia vita".