Bielorussa: Minsk introduce pena di morte per 'tentato terrorismo'

Minsk, 18 mag. (Adnkronos) - In Bielorussia si potrà essere condannati a morte per ''tentato terrorismo''. E' quanto prevede la modifica del Codice penale firmata dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko che prevede la possibilità di infliggere la pena capitale per chi tenta di compiere un attacco terroristico.

Come si legge sul sito del ministero della Giustizia di Minsk, la modifica del Codice penale entrerà in vigore a partire dal 29 maggio. La Bielorussia è l'unico paese europeo che applica la pena di morte.