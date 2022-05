Ambiente: Mattarella, 'necessaria distribuzione più equa risorse naturali'

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "La Giornata della biodiversità è l'occasione per riflettere su una distribuzione più equa delle risorse naturali, promuovendo una cultura adeguata dell'ambiente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione al Quirinale del convegno internazionale "Nature in Mind-Una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità", organizzato per la Giornata mondiale della biodiversità dall'Arma dei Carabinieri, con il suo Reparto di specialità delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari.

"Non è più possibile -ha aggiunto il Capo dello Stato- prescindere dal concetto di ecologia integrale. Si tratta di un obiettivo prioritario, che richiede un impegno comune da parte dell'intera società", per "costruire una profonda e corretta visione della biodiversità", con "strategie che coinvolgano soprattutto i giovani, affinchè siano proprio loro, come lo sono, sovente, per fortuna, la molla di un cambiamento profondo".

"L'Italia, per parte propria, è sempre più impegnata -ha concluso Mattarella- nella difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, consapevole delle responsabilità nei confronti delle future generazioni, così come dispone l'articolo 9 della Costituzione".