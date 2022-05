Adr: Mattarella, 'nuova area Fiumicino segno di fiducia in futuro'

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'avvio operativo" della nuova area di imbarco dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino "dimostra che si è davvero proiettati verso il futuro, è un segno di ripresa e di fiducia nel futuro che è stato coltivato nei due anni passati", durante la pandemia. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente alla cerimonia svoltasi nello scalo romano.

"Desidero esprimere un apprezzamento ad Aeroporti di Roma -ha proseguito il Capo dello Stato- alla Regione, al Comune di Roma, al Comune di Fiumicino, a tutte le Istituzioni che hanno contribuito e a coloro che hanno operato lavorando per questa realizzazione, a coloro che hanno lavorato nella progettazione, alle maestranze che hanno lavorato".

"Si aggiunge l'augurio -ha concluso Mattarella- per coloro che lavoreranno in quest'area di imbarco in numero spero sempre crescente, anche come indice dell'espansione dell'aeroporto Leonardo da Vinci, come strumento di collegamento, di rapporti internazionali e quindi anche questo di pace".